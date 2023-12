Le réveillon de la Saint Sylvestre à la Grande Poste La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le réveillon de la Saint Sylvestre à la Grande Poste
La Grande Poste Bordeaux
Dimanche 31 décembre, 20h00
Tarifs : 110 € (sans alcool) – 140 €. Enfants : 90 €.

Début : 2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:50:00+01:00

Fin : 2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:50:00+01:00 Venez fêter la nouvelle année 2024 à la grande poste, lors d’un repas d’exception accompagné d’une animation Jazz.

Un repas d’excellence réalisé à 4 mains par les 2 chefs de la grande poste. Un repas raffiné et gourmand accompagné d’une animation Jazz. Au menu Amuse bouche Tartare de Saint Jacques grenade, mangue et citron vert, œufs de truite sur sa crème d’avocat et cresson. Entrée Milles feuilles de foie gras de canard truffé et tuiles d’épices, gel d’herbes fraîches et porto blanc. Poisson Ravioles de gambas dans leur bouillon aromatique, (citronelle, coriandre)

Sabaillon émulsionné à la vanille bourbon et baies passion. Viande Gigot d’agneau braisé 4h, jus de viande réduit aux morilles.

Crème de patates douces à l’orange, courge rôtie à l’ail noir, légumes glacés au beurre demi-sel et en pickles. Digestifs Trou Normand Douceur Kalamansi et golden eight

Citron Kalamansi et liqueur poire vanille Dessert Entremet à la vanille, Praliné noisettes et pommes caramélisées façon tatin

Glace au fromage frais sur son granulé au miel et fleur de sel. Formules Repas + Boissons ( 1 coupe de champagne et 2 verres de vin) –> 140€

Repas + sans vins –> 110€

