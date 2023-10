Alliance mets et rhums La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Alliance mets et rhums La Grande Poste Bordeaux, 10 novembre 2023, Bordeaux. Alliance mets et rhums Vendredi 10 novembre, 20h00 La Grande Poste Tarif : 50 €. Rendez-vous hédoniste, ludique, pour une expérience unique et incontournable puisque plébiscité depuis l’ouverture de la Grande Poste par notre clientèle.

Quatre rhums prémiums seront proposés à la Dégustation associés à différents mets (pièces cocktails, entrée, plat et dessert) autour desquels le chef aura construit son menu Privilège (en mode Food pairings) pour un petit moment d’éternité. L’idée est d’aller au-delà de la dégustation pour percevoir et comprendre les spécificités de chaque alliance aussi improbable que délicieuse. Présenté par Philippe Nkoumou Wood Propose à tous les amateurs de spiritueux qu’ils soient néophytes ou déjà connaisseurs les outils nécessaires pour (re)découvrir l’univers qui le passionne. Bordeaux terre de vin, mais aussi terre de Rhum, de ce Rhum porté par son fleuve au XVIIIe siècle jusqu’au quartier des Chartrons, pour y être entreposé dans ses nombreux chais. La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lagrandeposte.com/evenement/10-11-2023-20-00-soir%C3%A9e-alliance-mets-et-rhums »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00 accords mets Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Grande Poste Adresse 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Grande Poste Bordeaux latitude longitude 44.842089;-0.581397

La Grande Poste Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/