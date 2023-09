Scène ouverte – Open Mic Bordeaux La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Scène ouverte – Open Mic Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, 28 octobre 2023, Bordeaux. Scène ouverte – Open Mic Bordeaux Samedi 28 octobre, 21h00 La Grande Poste Gratuit. La grande poste accueille des professionnels comme des amateurs pour une scène ouverte ! Que vous soyez chanteur, danseur, humoriste…, la grande poste vous laisse carte blanche pour vous produire sur scène le samedi 28 octobre ! Un piano est à votre disposition.

Un régisseur sera présent pour l’installation des micros. La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lagrandeposte.com/event/scene-ouverte-8/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T21:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00

2023-10-28T21:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Grande Poste Adresse 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville La Grande Poste Bordeaux latitude longitude 44.842089;-0.581397

La Grande Poste Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/