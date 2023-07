Soirée quiz de culture G La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Soirée quiz de culture G La Grande Poste Bordeaux, 25 juillet 2023, Bordeaux. Soirée quiz de culture G Mardi 25 juillet, 20h30 La Grande Poste Gratuit. Pour nos soirées quiz, il y a toujours un pays mis à l’honneur, il est annoncé une soirée sur l’autre !

Venez vous affronter et tester vos connaissances à la grande poste de Bordeaux, le temps d’une soirée entre amis ou en famille. Des cadeaux sont prévus pour les gagnants ! Venez en profiter !

La soirée est gratuite, vous avez la possibilité de boire et de vous restaurer sur place ! La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T20:30:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

