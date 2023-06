Nicolas SAEZ, quartet flamenco « En mi sitio » La Grande Poste Bordeaux, 16 juin 2023, Bordeaux.

Nicolas SAEZ, quartet flamenco « En mi sitio » Vendredi 16 juin, 20h00 La Grande Poste Tarif : 20 €. Réduit : 16 €.

Nicolas Saez, guitariste et compositeur franco-espagnol, continue de cheminer sur les routes flamencas avec la singularité qui le caractérise. Autodidacte et travailleur acharné, il ose désormais imposer son style délicat, sensible et actuel toujours connecté aux racines du flamenco qui lui sont chères.

Sa musique, tintée de nombreuses nuances est inspirée par des guitaristes tel Vicente Amigo, Antonio Rey ou encore Dani de Morón, Jesús Guerrero…

La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00

