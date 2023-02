et paff : Festival de bières et boissons gazeuses artisanales la grande poste, 3 juin 2023, Bordeaux.

et paff : Festival de bières et boissons gazeuses artisanales 3 et 4 juin la grande poste

Tarif : 8 €. Prévente : 7 €.

et paff le festival de bières et boissons gazeuses artisanales à Bordeaux, la grande poste, proche de la place Gambetta ! handicap moteur mi

la grande poste 7 rue du palais gallien Saint-Seurin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.etpaff.com »}]

Le festival de bières et boissons gazeuses artisanales Et Paff à lieu les 3 & 4 Juin 2023, à salle la grande poste, rue du palais gallien à Bordeaux.

Une troisième édition de Et Paff pour lancer l’été et les boissons inédites des brasseurs et artisans. Et paff c’est une quinzaine de brasseurs et artisans qui sont là pour partager leur passion et vous faire déguster leurs boissons faites avec amour ! Les boissons présentées sont gazeuses, artisanales et principalement des bières.

Pendant les 2 jours vous pourrez vous restaurer quand vous le souhaitez, avec des mets cuisinés à la bière ou qui vont parfaitement avec les bières qui sont à déguster sur le festival. Des jeux, des animations, des ateliers vous seront proposés pour passer de bons moments d’échanges et de rires entre amis ou en famille !

Samedi 3 juin en fin de journée, vous pourrez profiter d’un concert pour vous ambiancer pour la suite de la soirée.

Toutes les consommations sur le festival se font en jetons (1jeton=1€).

Le pass en prévente est à 7€ avec 3€ de jetons.

Le pass sur place est à 8€ sans jetons.

Billetterie en ligne www.etpaff.com



2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00