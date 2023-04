Bonie & guys Concert Jazz La Grande Poste, 25 mai 2023, Bordeaux.

Bonie & guys Concert Jazz Jeudi 25 mai, 20h00 La Grande Poste Tarif : 15 €.

C’est un répertoire éclectique du jazz qu’ils vont présenter en passant par les Etats Unis, Cuba, le Brésil, l’Angleterre et les Antilles.

Bonie Nausica

Née dans une famille d’artistes (musiciens, peintre-sculpteur, danseur) et bercée très tôt grâce à sa grand mère par l’opéra et le jazz, Bonie Nausica n’a jamais cessé d’être accompagnée par la musique.

Petite elle chante avec sa grand mère dans les choeurs de la cathédrale de Bordeaux. Elle prend le temps de se former et de grandir , et après être passée entre les mains d’une professeur de chant lyrique ( Bordeaux) et de plusieurs professeurs de jazz( Bordeaux et Los Angeles), elle se présente sur scène la 1ere fois en 2019 à Bordeaux.

Louis Laville

Louis Laville commence son parcours musical grâce au collège à option Jazz de Monségur au sein duquel il découvre la basse électrique.

Après 4 années, l’écoute des disques de jazz l’emmène naturellement vers la contrebasse qu’il étudie pendant 3 ans avant de rentrer au Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud où il obtient son DEM en 2020.

Il est aujourd’hui très présent sur la scène jazz bordelaise, que ce soit en concert ou en jam et avec différent projet allant jazz à la pop en passant par la chanson française ou les musiques latine.

Jean Marc Montaut

Grâce à une solide formation musicale et une expérience scénique intense, le pianiste partage son goût pour le jazz et le cinéma et propose un répertoire mêlant musiques de films européens et américains.

