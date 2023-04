Wall of Fame Exposition d’art urbain La Grande Poste, 5 mai 2023, Bordeaux.

Wall of Fame Exposition d’art urbain 5 – 7 mai La Grande Poste Entrée libre.

Exposition – Atelier Workshop – Projection / Débat – Performance live

Darco est l’un des pairs fondateurs du graffiti writing parisien et français. Il développe avec les FBI, un style complexe où la lettre s’efface au profit de compositions en relief et enchevêtrées. Il préfigure la 3D et l’abstraction dans le graffiti sans renier le fondamental du travail sur la lettre. Darco et les FBI investissent les voies ferrées de la SNCF de la ligne Paris Saint-Lazare et plus sporadiquement les trains de la ligne et les RER de la ligne A, avec des pièces en couleur d’une dextérité que d’autres parviennent à peine à égaler en terrain. Après une arrestation, Darco réhabilite l’image du graffiti auprès de la SNCF en peignant de grandes fresques légales, notamment celle de Gare du Nord, à Pa. Il participe au film IP5 de Beinneix et multiplie les expositions depuis en revendiquant le writing comme un leg et une culture à part entière. Aujourd’hui, Darco est un artiste reconnu du monde de l’art.

Shuck 2 à investi le tag puis le graffiti comme un sacerdoce. Happé par le phénomène des bandes dans les années 80, il rentre dans les Black Dragons avant de trouver dans la pratique du graffiti, une force pacificatrice et emmancipatrice. Il débute sur les voies ferrés, les trains et RER tout en développant son style à travers de grandes fresques mêlant lettrages et figuration. Shuck 2 a ensuite intégré la calligraphie arabe au graffiti et développé cet aspect de son travail au Moyen Orient, notamment au côté de Futura 2000 avec lequel il participe à la plus grande fresque, jamais faites et qui fut inscrite comme la plus longue et la plus grande du monde, à ce jour aux Guinness des records. Figure tutéllaire du graffiti français, Shuck 2 peint des toiles avec la même énergie et la même ferveur que lorsqu’il peignait des trains. Toujours mobilisé autour du lettrage et de la compoistion, il se voit comme le passeur d’une culture qui a sauvé sa vie.

Blaise, connu à l’espace sous l’alias SECT, est un pionnier du graffiti parisien. Il écume les rues et les friches de la ville, les trains et les métros et vibre aux tribulations d’une culture graffiti fraichement débarqué à Paris. Il connait les premières heures de Stalingrad et il intègre les «Sons of the Guns», aux côtés de Lokiss ou Dub. Contrairement à ses comparses de groupe, il s’inscrit dans une certaine orthodoxie du writing en respectant les fondamentaux de la lettre, fidèle à une certaine tradition du graffiti new-yorkais. Il multiplie alors les supports aussi bien sur les murs en friches, dans la rue que dans les soubassements du métro et peint jusqu’en 1995, avec l’urgence qui tenaille, dictée par l’adrénaline et le plaisir de faire corps avec la ville. Après avoir brulé la taule ondulé des métros, des trains et les murs poreux, il embrasse une carrière de tatoueur et s’exile en Allemagne. Là, il y produit en atelier des toiles, résurgences de ses années graffiti.

La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lagrandeposte.com/scene/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T09:00:00+02:00 – 2023-05-05T23:30:00+02:00

2023-05-07T11:00:00+02:00 – 2023-05-07T20:30:00+02:00

street art art urbain