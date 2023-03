Festival Pages Nouvelles – La Grande Poste La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Festival Pages Nouvelles – La Grande Poste La Grande Poste, 27 avril 2023, Bordeaux. Festival Pages Nouvelles – La Grande Poste Jeudi 27 avril, 20h00 La Grande Poste Tarif : 48 €. Réduit : 43 €. Retrouvez toute la programmation ci-dessous ! Concerts à partir de 12 ans. Jeudi 27 avril – 20H : Concert Spaghetti Au menu de cette soirée placée sous les délices de la dolce vita, retrouvez des compositeurs emblématiques de la musique italienne… et leur amour de la gastronomie! En témoigne leur correspondance, riche en anecdotes culinaires : conseils de recettes, trafic de jambon…

Avec : Florian SEMPEY, baryton l Esther BRAYER, contrebasse l Alexis DESCHARMES, violoncelle l Marc LEROY-CALATAYUD, piano Vendredi 28 avril – 20H : Mozart à Paris Premier voyage seul sans son père pour Amadeus, ambitieux jeune homme de 26 ans au caractère déjà bien trempé. Mais contrairement à ses attentes, Paris ne semble pas disposée à l’accueillir à bras ouverts…

Avec : Loïc RICHARD, récitant l Sophie TEBOUL, piano l Stéphane ROUGIER, violon l Nicolas MOURET, alto l Alexis DESCHARMES, violoncelle Samedi 29 avril – 20H : La belle maguelonne Découvrez la légende médiévale de l’amour impossible entre le Comte Pierre de Provence et la Belle Maguelonne, fuyant ensemble les difficultés que rencontre leur relation clandestine…

Avec : Didier SANDRE de la Comédie-Française, récitant l Thomas DOLIE, baryton l Anne LE BOZEC, piano Dimanche 30 avril – 18H : Bal Balkan En guise de concert de clôture, nous vous invitons à fêter avec nous la fin de cette nouvelle édition avec un programme dansant au rythme des musiques klezmer et gypsy, jouées en alternance avec quelques courts contes et histoires.

La Grande Poste
7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux

