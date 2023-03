Benjy DOTTI The late comic show La Grande Poste Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Benjy DOTTI The late comic show La Grande Poste, 17 mars 2023, Bordeaux. Benjy DOTTI The late comic show Vendredi 17 mars, 20h00 La Grande Poste Tarif plein : 20 €. Tarif réduit : 16 €. Presque à la manière d’un Jimmy Fallon, Benjy Dotti nous présente son late show à l’américaine, au programme il caricature l’actu, les peoples, les politiques…

Sketchs, parodies, performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci « En toute simplicité et pour pas cher » et oui c’est sans le budget !

Sur des textes de Pascal Argence (Anne Roumanoff, Raphael Mezrahi…), Benjy Dotti que vous avez entendu sur Rire et Chanson, vu de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands du Rire, Les Années Bonheurs, C Cauet …), et sur le web avec ses parodies vues plus de 7 000 000 de fois, après son succès à L’Alhambra, vous présente son nouveau spectacle, mise à jour continuellement selon l’actualité .

Textes : Benjy Dotti, Jérôme Leleu, Pascal Argence

La Grande Poste
7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux

