Tarif – Repas + Soirée quiz : 40 € par personne. Sur réservation.

Le 14 février c’est la fête des amoureux, c’est le moment de partager un moment en couple ! La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Saint-Seurin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La grande poste vous a préparé une soirée Spéciale Saint Valentin à Bordeaux, avec un repas qui va éveiller vos papilles et un quiz spécial couple !

Pour vous régaler en amoureux vous pourrez déguster : Amuse Bouche

Gravelax de saumon betterave

Magret de canard aux fruits rouges Pommes Anna

Cœur de chèvre fermier chutney aux figues

Cœur coulant aux fruits rouges et chocolat. Pensez à réserver à l’avance le nombre de place est limité !

2023-02-14T20:00:00+01:00

2023-02-14T22:30:00+01:00

