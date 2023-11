EXPOSITION – LE VERRE La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche, 16 novembre 2023, Saint-Louis-lès-Bitche.

Saint-Louis-lès-Bitche,Moselle

La Fondation d’entreprise Hermès présente à La Grande Place l’exposition collective « Le Verre » réunissant les réalisations du workshop de la cinquième Académie des savoir-faire sous la direction pédagogique de Noé Duchaufour-Lawrance.

Ce dernier a proposé aux académiciens de s’approprier une bouteille emblématique de la cité phocéenne pour questionner la notion d’objet iconique.

L’enjeu : utiliser exclusivement en guise de matière première des bouteilles de verre afin d’inscrire ce projet dans une logique de réemploi d’un objet industriel. Répartis en cinq groupes interdisciplinaires, les académiciens ont exploré pendant deux semaines des pistes inédites. Cet exercice formel de déconstruction et de fragmentation de la matière a donné lieu à cinq réalisations, démontrant ainsi l’immense potentiel du matériau verre.. Tout public

Vendredi 2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. 8 EUR.

La Grande Place Rue du Coëtlosquet

Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est



At La Grande Place, the Fondation d’entreprise Hermès presents a group exhibition entitled « Le Verre », featuring work from the fifth Académie des savoir-faire workshop, under the educational direction of Noé Duchaufour-Lawrance.

Noé Duchaufour-Lawrance challenged the academicians to make their own a bottle emblematic of the Phocaean city, and to question the notion of the iconic object.

The challenge was to use glass bottles exclusively as raw materials, so that the project could be seen as a way of reusing an industrial object. Divided into five interdisciplinary groups, the academics spent two weeks exploring new avenues. This formal exercise in deconstruction and fragmentation of the material gave rise to five creations, demonstrating the immense potential of glass as a material.

La Fondation d’entreprise Hermès presenta en La Grande Place una exposición colectiva titulada « Le Verre », en la que se muestran los trabajos realizados durante el quinto taller de la Académie des savoir-faire, bajo la dirección de Noé Duchaufour-Lawrance.

Noé Duchaufour-Lawrance retó a los alumnos a hacer suya una botella emblemática de la ciudad de Marsella, para explorar la noción de objeto icónico.

El reto consistía en utilizar únicamente botellas de vidrio como materia prima, de modo que el proyecto pudiera verse como una forma de reutilizar un objeto industrial. Divididos en cinco grupos interdisciplinares, los universitarios dedicaron dos semanas a explorar nuevas vías. Este ejercicio formal de deconstrucción y fragmentación del material dio lugar a cinco creaciones, que demuestran el inmenso potencial del vidrio como material.

Die Fondation d’entreprise Hermès präsentiert auf La Grande Place die Gruppenausstellung « Le Verre », die die Realisierungen des Workshops der fünften Académie des savoir-faire unter der pädagogischen Leitung von Noé Duchaufour-Lawrance vereint.

Er schlug den Akademikern vor, sich eine symbolträchtige Flasche aus der Stadt Phokéenne anzueignen, um den Begriff des ikonischen Objekts zu hinterfragen.

Die Herausforderung bestand darin, als Rohstoff ausschließlich Glasflaschen zu verwenden, um das Projekt in die Logik der Wiederverwendung eines Industrieobjekts einzuordnen. Die Akademiker wurden in fünf interdisziplinäre Gruppen aufgeteilt und erforschten zwei Wochen lang neue Wege. Diese formale Übung der Dekonstruktion und Fragmentierung des Materials führte zu fünf Realisierungen, die das enorme Potenzial des Materials Glas demonstrierten.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PAYS DE BITCHE