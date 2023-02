Sublimer le quotidien : une devise Saint-Louis ! La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis, 1 avril 2023, Saint-Louis-lès-Bitche.

Sublimer le quotidien : une devise Saint-Louis ! 1 et 2 avril La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis

En 1767, le roi Louis XV élève la manufacture, dont les origines remontent à 1586 en tant que verrerie de Münzthal, au rang de « Verrerie royale Saint-Louis ». Quinze ans plus tard Saint-Louis devient la première cristallerie de France et d’Europe continentale et basculera progressivement le façonnage des ces créations à cette unique matière convoitée.

Précurseur et contemporain de la modernisation des moments de repas et de réception, Saint-Louis introduira dès le début du XIXème siècle la notion de « service de table » dont Trianon (1834), toujours réalisé depuis plus de 180 ans, est le représentant et la première collection de l’iconique catégorie des « 3T», suivi des services de table Thistle (1913) et Tommy (1928).

Du gobelet, aux verres à pied ou à liqueur, en passant par la chope, la flûte ou la coupe à champagne, chaque boisson est accompagnée de son verre privilégié. À travers une visite thématique du musée découvrez cette grande diversité de contenants, initiez-vous à leurs usages et appréciez l’élégance et la fantaisie des collections historiques de la manufacture qui n’a cessé de puiser son inspiration dans les courants artistiques contemporains pour construire et renouveler son identité et accompagner de son éclat les plus belles tables.

Samedi 1er & dimanche 2 avril

à 11h, 14h30 et 16h

Visite guidée gratuite

Durée : 1h

Sur réservation (places limitées)

Entrée gratuite au musée de 10h à 18h.

La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis Rue du Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle

2023-04-01T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00