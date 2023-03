[Rendez-vous d’Exception] Visite guidée de la Manufacture Saint-Louis Du 28 au 31 mars à 11h La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’Évènement: Moselle

[Rendez-vous d’Exception] Visite guidée de la Manufacture Saint-Louis Du 28 au 31 mars à 11h La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis, 28 mars 2023, Saint-Louis-lès-Bitche. [Rendez-vous d’Exception] Visite guidée de la Manufacture Saint-Louis Du 28 au 31 mars à 11h 28 – 31 mars La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis Venez vivre l’expérience d’immersion dans les ateliers de la manufacture, à la découverte des savoir-faire transmis depuis plus de 430 ans. En 1767, le roi Louis XV élève la manufacture, dont les origines remontent à 1586 en tant que verrerie de Münzthal, au rang de «Verrerie royale Saint-Louis ». Quinze ans plus tard, Saint-Louis devient la première cristallerie de France et d’Europe continentale. Depuis, Saint-Louis signe chaque jour des pièces en cristal – lumière, art de la table, décoration et mobilier – réalisées par des maîtres verriers et des maîtres tailleurs comptant parmi les Meilleurs Ouvriers de France. Tous sont détenteurs d’un savoir-faire irremplaçable, ancestral, enrichi de génération en génération : cristal soufflé bouche, taillé main, gravé et décoré à la main, à l’or ou au platine. Leur talent a fait de Saint-Louis un expert de la couleur et de la taille.

Au départ du musée, sous la conduite d’un guide expert de la manufacture, cette visite guidée vous fait découvrir l’ensemble des métiers d’excellence qui font la renommée internationale de Saint-Louis. Dates des Rendez-vous D’Exception : Visite guidée gratuite

Durée : 1h30 Mardi 28 mars à 11h

Mercredi 29 mars à 11h

Jeudi 30 mars à 11h

Condition de Réservation : Sur réservation (places limitées) : accueil.musee@saint-louis.com ou 0387066470 La Grande Place – musée du cristal Saint-Louis Rue du Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche

