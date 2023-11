VENTES EXCEPTIONNELLES – LES JOURS EN CRISTAL La Grande Place – Boutique Saint-Louis-lès-Bitche, 18 novembre 2023, Saint-Louis-lès-Bitche.

Saint-Louis-lès-Bitche,Moselle

Organisées par le Comptoir de la manufacture, ce temps fort et exceptionnel inspire des idées et des coups de cœur de cadeaux pour émerveiller vos proches, et pour vos tables de fête.

Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

La Grande Place – Boutique Rue du Coëtlosquet

Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est



Organized by Comptoir de la Manufacture, this exceptional event inspires gift ideas and favourites to amaze your nearest and dearest, and for your festive tables.

Free admission.

Organizado por el Comptoir de la Manufacture, este acontecimiento excepcional inspira ideas de regalos y favoritos para sorprender a sus allegados y para sus mesas festivas.

Entrada gratuita.

Organisiert vom Comptoir de la Manufacture, inspiriert dieses außergewöhnliche Highlight zu Ideen und Geschenkideen, um Ihre Lieben in Staunen zu versetzen und für Ihre Festtafel.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE