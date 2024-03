La grande parade MFR St Symphorien Hédé-Bazouges, vendredi 5 juillet 2024.

La grande parade dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 juillet – 22 août MFR St Symphorien à partir de 639€

Le monde du spectacle te fait rêver ? Nous t’ouvrons les portes du cirque : tu découvriras le jeu de jonglage et d’équilibriste. Alors, enfile ta tenue et tous en scène !

Surplombant la vallée des Moulins, Hédé est une ancienne ville fortifiée qui a gardé quelques traces de son riche passé. Cette commune d’Ille-et-Vilaine est traversée par le canal d’Ille-et-Rance, d’où s’élèvent ses onze célèbres écluses. À pied ou à vélo, le canal se découvre le long d’une voie verte. Hédé offre un cadre reposant et une véritable richesse d’activités pour les enfants.

Au cœur d’un petit bois et loin des axes de circulation, notre centre de vacances est situé dans la cour d’un château. De conception moderne, le bâtiment offre des chambres de trois lits, dotées chacune d’un cabinet de toilette et d’une douche. Cinq salles d’activités thématiques sont à notre disposition ainsi que deux espaces extérieurs : une grande cour, un grand pré pour accueillir des animaux et un véritable chapiteau de cirque ! Les repas sont préparés sur place et pris dans la grande salle à manger.

Entre dans le chapiteau et fait rêver le public ! Pendant ton séjour, nous te proposerons de découvrir deux disciplines du cirque. Aux arts de la jonglerie, tu découvriras les balles, le diabolo, les foulards ou encore les assiettes chinoises. Tu verras qu’avec un peu de patience et pas mal d’adresse, tu réussiras vite ces numéros ! Libre à toi d’augmenter ensuite le nombre d’objets et de tester de nouvelles figures.

Tu te lanceras également dans des numéros d’équilibriste à couper le souffle : le pédalgo, le rouleau américain et les pyramides n’auront bientôt plus de secrets pour toi. Tu testeras aussi notre grosse boule d’équilibre : une personne de l’équipe t’accompagnera pour tenir debout !

Une nuit en bivouac pourra également être organisée. Tu y découvriras, si tu le souhaites, les joies du camping autour d’un feu de camp. Des animaux seront présents dans le parc du centre, tu pourras t’en occuper et les câliner. Différentes activités manuelles te seront également proposées : tu pourras créer tes propres marionnettes, découvrir des techniques de peinture originales, décorer le chapiteau du cirque, etc.

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 711€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 711€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 639€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 711€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 711€

MFR St Symphorien Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne

