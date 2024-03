La Grande Parade du Jardin d’Acclimatation ! Jardin d’acclimatation Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h30

samedi, dimanche

de 15h00 à 15h30

.Tout public. payant

Acrobates, danseurs et musiciens sont de retour pour la Grande Parade du Jardin d’Acclimatation !

Montgolfières,

bateaux volants et machine à remonter le temps investissent

les allées du Parc pour le coup d’envoi de la Grande Parade. Rejoignez danseurs,

artistes, mascottes et musiciens pour deux défilés en fanfare et

profitez de la magie d’un grand final sous une pluie de confettis !

Grande

Parade

Deux

représentations à 15h00 et 17h00

Dans

l’allée principale, au départ de la Grande Horloge Florale

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/billetterie?drawerOpen=false

Jardin d’Acclimatation