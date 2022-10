LA GRANDE PARADE D’HALLOWEEN Trouville-sur-Mer, 31 octobre 2022, Trouville-sur-Mer.

LA GRANDE PARADE D’HALLOWEEN

Boulevard Fernand Moureaux Esplanade du pont Trouville-sur-Mer Calvados Esplanade du pont Boulevard Fernand Moureaux

2022-10-31 – 2022-10-31

Esplanade du pont Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer

Calvados

Petits et grands, venez parader dans vos déguisements les plus terrifiants et amusants ! De la musique et un lâcher de bonbons animeront le défilé.

Départ de l’esplanade du pont. Conseillé dès 4 ans. Accès libre.

Petits et grands, venez parader dans vos déguisements les plus terrifiants et amusants ! De la musique et un lâcher de bonbons animeront le défilé.

Départ de l’esplanade du pont. Conseillé dès 4 ans. Accès libre.

Esplanade du pont Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-04 par