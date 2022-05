La grande parade

2022-06-05 – 2022-06-05 Cortège composé de 10 chars et de 500 personnes sillonnera la ville : ce sera un mélnge de carnaval, animations de rues, défilés musicaux, chars géants… dernière mise à jour : 2022-05-17

