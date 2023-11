[Dédicace] Bérengère Cournut La Grande Ourse Dieppe, 9 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Bérengère Cournut, connue pour ses publications adultes comme Zizi cabane ou encore De pierre et d’os, sera en dédicace à La Grande Ourse pour son nouveau livre.

Il s’agit, au contraire de ses précédentes œuvres, d’un livre destiné à la jeunesse.

La Salamandre publié au Tripode est un conte reprenant les codes classiques du genre auxquels s’ajoutent de la modernité et un brin de folie, produisant un véritable effet humoristique.

Les illustrations très graphiques d’Astrid Jourdain viennent souligner l’originalité du récit.

Plutôt adapté à des enfants dès 4/5 ans et jusqu’à bien plus grand..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

La Grande Ourse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Bérengère Cournut, known for her adult publications such as Zizi cabane and De pierre et d’os, will be signing her new book at La Grande Ourse.

Unlike her previous works, this one is aimed at young readers.

La Salamandre, published by Tripode, is a tale based on the classic codes of the genre, but with a modern twist and a touch of madness, to real humorous effect.

Astrid Jourdain’s highly graphic illustrations underline the story’s originality.

Suitable for ages 4/5 and up.

Bérengère Cournut, conocida por sus publicaciones para adultos como Zizi cabane y De pierre et d’os, firmará su nuevo libro en La Grande Ourse.

A diferencia de sus obras anteriores, ésta va dirigida a los jóvenes.

La Salamandre, publicado por Tripode, es un relato basado en los códigos clásicos del género, pero con un giro moderno y un toque de locura, con gran efecto humorístico.

Las ilustraciones de Astrid Jourdain, muy gráficas, subrayan la originalidad de la historia.

Adecuado para niños a partir de 4/5 años.

Bérengère Cournut, die für ihre Veröffentlichungen für Erwachsene wie Zizi cabane oder De pierre et d’os bekannt ist, wird ihr neues Buch in La Grande Ourse signieren.

Im Gegensatz zu ihren früheren Werken handelt es sich hierbei um ein Jugendbuch.

Das im Verlag Tripod erschienene Buch La Salamandre ist eine Erzählung, die die klassischen Codes des Genres aufgreift und mit Modernität und einem Hauch von Verrücktheit ergänzt, wodurch ein echter humoristischer Effekt entsteht.

Die sehr grafischen Illustrationen von Astrid Jourdain unterstreichen die Originalität der Erzählung.

Eher für Kinder ab 4/5 Jahren bis hin zu viel älteren Kindern geeignet.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie