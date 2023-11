[Dédicace] Maryse Grzanka La Grande Ourse Dieppe, 2 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La Grande Ourse à le plaisir de recevoir en dédicace Maryse Grzanka, éditrice et autrice aux éditions Feuille de Lignes.

Il s’agit d’une maison d’édition indépendante et locale (Yvetot) qui propose des albums jeunesse. Avec des textes bien construits et des sujets qui parlent aux enfants, les livres de Feuille de Lignes peuvent faire de beaux et originaux cadeaux pour cette fin d’année. La tranche d’âge concernée est de 3 à 7 ans..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

La Grande Ourse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



La Grande Ourse is delighted to welcome Maryse Grzanka, publisher and author with Feuille de Lignes.

Feuille de Lignes is a local (Yvetot) independent publisher of children’s books. With well-constructed texts and subjects that speak to children, Feuille de Lignes books make fine and original gifts for the end of the year. They are aimed at children aged 3 to 7.

La Grande Ourse se complace en recibir a Maryse Grzanka, editora y autora de Feuille de Lignes, para una firma de libros.

Feuille de Lignes es una editorial independiente con sede en Yvetot (Francia) que produce libros para niños. Con textos bien construidos y temas que hablan a los niños, los libros de Feuille de Lignes son regalos estupendos y originales para fin de año. Se dirigen a niños de 3 a 7 años.

La Grande Ourse hat das Vergnügen, Maryse Grzanka, Verlegerin und Autorin des Verlags Feuille de Lignes, zur Signierstunde zu empfangen.

Dabei handelt es sich um einen unabhängigen und lokalen (Yvetot) Verlag, der Kinderbücher anbietet. Mit gut aufgebauten Texten und Themen, die Kinder ansprechen, können die Bücher von Feuille de Lignes ein schönes und originelles Geschenk für dieses Jahresende sein. Die betreffende Altersgruppe ist 3 bis 7 Jahre alt.

