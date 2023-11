[Rencontre-Dédicace] Grégoire Kauffmann La Grande Ourse Dieppe, 4 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Rencontre & dédicace avec Grégoire Kauffmann pour « L’enlèvement » chez Flammarion.

Enseignant à Science Po Paris, Grégoire Kauffmann est historien, spécialiste des XIXe et XXe siècles. Il a publié notamment Edouard Drumont (Prix du Sénat du livre d’histoire) et récemment Hôtel de Bretagne (2019)..

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 . .

La Grande Ourse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Meeting & signing session with Grégoire Kauffmann for « L’enlèvement » published by Flammarion.

Teaching at Science Po Paris, Grégoire Kauffmann is a historian specializing in the 19th and 20th centuries. His books include Edouard Drumont (Prix du Sénat du livre d’histoire) and Hôtel de Bretagne (2019).

Encuentro y firma de libros con Grégoire Kauffmann por « L’enlèvement » publicado por Flammarion.

Grégoire Kauffmann es historiador especializado en los siglos XIX y XX y profesor en Science Po París. Entre sus libros destacan Edouard Drumont (Prix du Sénat du livre d’histoire) y recientemente Hôtel de Bretagne (2019).

Treffen & Signierstunde mit Grégoire Kauffmann für « L’enlèvement » (Die Entführung) bei Flammarion.

Grégoire Kauffmann, der an der Science Po Paris lehrt, ist Historiker und Spezialist für das 19. und 20. Er veröffentlichte unter anderem Edouard Drumont (Prix du Sénat du livre d’histoire) und zuletzt Hôtel de Bretagne (2019).

