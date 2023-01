La Grande Odyssée VVF au Col de Porte Sarcenas Sarcenas Sarcenas Catégories d’Évènement: Isère

Sarcenas

La Grande Odyssée VVF au Col de Porte Col de Porte Sarcenas Isère

2023-01-18

2023-01-18 – 2023-01-18 Sarcenas

Isère Sarcenas La Grande Odyssée est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe.



C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. La Course Sarcenas

