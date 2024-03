La Grande Nymphe – Lara Barsacq La Condition Publique – Roubaix Roubaix, vendredi 22 mars 2024.

La Grande Nymphe – Lara Barsacq La Grande Nymphe renvoie à ces figures mythologiques dont la beauté est souvent sujette aux fantasmes masculins. Vendredi 22 mars, 20h00 La Condition Publique – Roubaix 5 à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Lara Barsacq, accompagnée au plateau de plusieurs comparses, s’en saisit et lui apporte un autre regard qui s’émancipe de la norme imposée.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymase-cdcn.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Sybille Cornet