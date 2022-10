La grande nuit caribéenne Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

La grande nuit caribéenne Saint-Coulomb, 31 octobre 2022, Saint-Coulomb. La grande nuit caribéenne

Centre socioculturel « Le Phare » Rue du Lac Saint-Coulomb

2022-10-31 18:00:00 – 2022-11-01 04:00:00

Rue du Lac Centre socioculturel « Le Phare »

Saint-Coulomb

Ille-et-Vilaine La Grande Nuit Caribéenne est la plus grande soirée organisée en Off des festivités de la Route du Rhum 2022. Elle se déroulera dans une très belle salle disposant d’une très grande piste de danse, une belle et grande scène, d’un bar, et d’un coin convivial pour se reposer. Décoration tropicale, restauration créole, Bar des Amis, et grand parking gratuit.

L’événement accueillera plusieurs artistes des Caraïbes. Au programme des festivités musicales: zouk, kompa, ragga, bachata, salsa, kizomba et autres rythmes du soleil. – 18h: Ouverture des portes – L’oiseau des îles (DJ set)

– 20h: K-Fé Cho (Concert – Guadeloupe)

– 21h30: L’oiseau des îles (DJ set)

– 22h: Charanga Santa Lucia & Lucia Fernandez (Concert et danse – cuba)

– 23h30: L’oiseau des îles (DJ set)

– 0h: Coeur Caraibes (Concert – Guadeloupe)

– 1h30: L’oiseau des îles (DJ set) Tarif en prévente: 29€ avec une consommation offerte

Lien: https://www.billetweb.fr/la-grande-nuit-caribeenne

Tarif en prévente: 29€ avec une consommation offerte
Lien: https://www.billetweb.fr/la-grande-nuit-caribeenne
Ou à Cultura Saint-Malo
lapiratefamily@gmail.com
http://www.lapiratefamily.com/

