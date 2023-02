La Grande Musique – La Comédie Bastille (Paris) LA COMEDIE BASTILLE, 8 février 2023, PARIS.

La Grande Musique – La Comédie Bastille (Paris) LA COMEDIE BASTILLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-05-28 17:00. Tarif : 38.3 à 38.3 euros.

CIBYL PRODUCTIONS (1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE : ce spectacle. D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Paris à Mauthausen, six personnages vont essayer de décrypter leur drame familial resté secret via la psycho-généalogie. Entre le présent et le passé, entre l’Autriche et la France, Marcel, Nelly, Georges, Esther, Pierre et Hervé tentent de réunir les pièces éparses d’un même puzzle. Et si les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrières grands-parents laissaient une trace sur leur descendance ? Le corps a une mémoire dont on n’a pas toujours conscience.Accès handicapés, salle climatisée Accès personnes à mobilité réduite 01 48 07 52 07 LA GRANDE MUSIQUE LA GRANDE MUSIQUE EUR38.3 38.3 euros

Votre billet est ici

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert 75011

CIBYL PRODUCTIONS (1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE : ce spectacle. D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Paris à Mauthausen, six personnages vont essayer de décrypter leur drame familial resté secret via la psycho-généalogie.

Entre le présent et le passé, entre l’Autriche et la France, Marcel, Nelly, Georges, Esther, Pierre et Hervé tentent de réunir les pièces éparses d’un même puzzle.

Et si les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrières grands-parents laissaient une trace sur leur descendance ?

Le corps a une mémoire dont on n’a pas toujours conscience.

Accès handicapés, salle climatisée

Accès personnes à mobilité réduite 01 48 07 52 07.2023-05-28.

Votre billet est ici