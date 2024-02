La Grande Muraille verte, un défi pour l’Afrique sahélienne Auditorium Rennes, mardi 19 mars 2024.

Du 2024-03-19 20:30 au 2024-03-19 22:30.

Restaurer l’écosystème sahélien par la reforestation et venir à la fois freiner le réchauffement climatique et lutter contre la pauvreté : l’objectif de la Grande muraille verte atteste du potentiel considérable des solutions s’appuyant sur la nature elle-même. Avec Aliou Guisse, professeur d’écologie végétale à Dakar et directeur du réseau de laboratoires « Sciences et Grande Muraille verte », et Gilles Boëtsch, directeur de recherche émérite au CNRS et président de l’Institut Balanites.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine