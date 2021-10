La grande muraille verte Essert, 13 novembre 2021, Essert.

La grande muraille verte 2021-11-13 – 2021-11-13 Logis d'amitié 17 rue Jean gag

Essert Territoire-de-Belfort Essert

EUR La Grande Muraille Verte est le projet ambitieux de faire pousser un mur d’arbres de 8000 kilomètres s’étendant du Sénégal à l’Éthiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques mais également éviter les conflits croissants et les migrations massives. Cette grande muraille verte est un vecteur d’espoir pour la nouvelle génération.

Séance en présence d’Adama Doulkom (Coordinateur de la Grande MurailleVerte au Burkina Faso), Pierre Michaillard (Président de l’association Artoudé,Arts tourisme et développement) et Marie-Thérèse Robert (Conseillère municipale de Belfort chargée des relations internationales). Sur réservation en ligne

