Le Salon du Mariage ouvre ses portes les 3 et 4 février prochains, au Pasino de la Grande-Motte. Pasino la Grande-Motte La Grande-Motte, samedi 3 février 2024.

Le Salon du Mariage ouvre ses portes les 3 et 4 février prochains, au Pasino de la Grande-Motte. Pasino la Grande-Motte La Grande-Motte 3 et 4 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 10:00

Fin : 2024-02-04 19:00

Le Salon du Mariage ouvre ses portes les 3 et 4 février prochains, au Pasino de la Grande-Motte. 3 et 4 février 1

Le Salon du Mariage est de retour à La Grande-Motte pour sa 8ème édition. L’occasion de mettre à l’honneur les professionnels de ce secteur et de présenter les dernières nouveautés et innovations. Le salon est ouvert à TOUS, futurs mariés, famille, invités, témoins, amis et même ceux qui ne se marient pas !…

Cette année, les visiteurs sont invités à découvrir une sélection de prestataires qui présenteront les dernières tendances du mariage (mais bien sûr les plus traditionnelles aussi !).

Robes, alliances, costumes de cérémonie, domaines, photographes, vidéastes… toute l’industrie du mariage sera présente pour que chaque couple puisse repartir avec tout ce dont il a besoin.

EXPOSANTS ET PARTENAIRES

L’application Salons Du Mariage France est à disposition pour accéder au plan du salon et à la liste des professionnels présents lors de cet événement. Sur place, les visiteurs auront également accès au Guide Régional du Mariage, où ils trouveront conseils et astuces pour organiser leur mariage de A à Z, ainsi que les coordonnées complètes de tous les prestataires présents !

Pour assister au salon, la billetterie est d’ores et déjà ouverte sur le site www.salondumariage.org.

PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES

PASINO DE LA GRANDE-MOTTE

335 All. des Parcs, 34280 LA GRANDE MOTTE

Samedi 03/02 : 10h-19h Dimanche 04/02 : 10h-18h

> Trois défilés de mode, spectacles quotidiens chorégraphiés (12h, 15h et 17h)

> Plusieurs couples tirés au sort se verront repartir avec des cadeaux, offerts par les exposants du salon.

ENTRÉE 1 jour à 5€/pers – ENTRÉE 2 jours à 10€/pers

GRATUIT pour les moins de 15 ans / Espace garderie enfants gratuit sur place (jeux gonflables, éducatifs…) BILLETERIE sur place au guichet ou sur www.salonsdumariage.org

Pasino la Grande-Motte 335 All. des Parcs, 34280 La Grande-Motte La Grande-Motte 34280 Hérault