SPECTACLES EN LIBERTÉ La Grande-Motte, 3 juillet 2023, La Grande-Motte.

La Grande-Motte,Hérault

Juillet sera placé sous le signe du spectacle vivant et de la création artistique.

La Grande Motte met ses vastes espaces verts et ses placettes à disposition d’artistes

qui vont à ciel ouvert, vous offrir 23 « Spectacles en Liberté »..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 . .

La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie



July is all about live entertainment and artistic creation.

La Grande Motte is putting its vast green spaces and squares at the disposal of artists

who will offer you 23 « Spectacles en Liberté » under the open sky.

El mes de julio será todo espectáculo en vivo y creación artística.

La Grande Motte pone sus amplios espacios verdes y plazas a disposición de artistas

que le ofrecerán 23 « Spectacles en Liberté » a cielo abierto.

Der Juli steht im Zeichen der darstellenden Künste und des künstlerischen Schaffens.

La Grande Motte stellt seine weitläufigen Grünflächen und Plätze den Künstlern zur Verfügung

diese werden Ihnen unter freiem Himmel 23 « Spectacles en Liberté » anbieten.

Mise à jour le 2023-07-19 par HERAULT TOURISME