Reims Grande mosquée de Reims Marne, Reims La grande mosquée ouvre ses portes! Grande mosquée de Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

La grande mosquée ouvre ses portes! Grande mosquée de Reims, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims. La grande mosquée ouvre ses portes!

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grande mosquée de Reims

### Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez les différentes salles du bâtiment et échangez avec le guide pendant et après la visite ! La grande mosquée de Reims est une mosquée « moderne » qui se fond dans le paysage rémois. Elle est un lieu spirituel qui se veut aussi lieu d’échange et de dialogue ouvert à tous les citoyens rémois.

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez les différentes salles du bâtiment et échangez avec le guide pendant et après la visite! Grande mosquée de Reims 7 Chaussée Saint-Martin, 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Grande mosquée de Reims Adresse 7 Chaussée Saint-Martin, 51100 Reims Ville Reims lieuville Grande mosquée de Reims Reims