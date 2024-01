La grande mosquée de Paris Monge Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 15h30 à 17h00

Le samedi 23 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 15€

En plein cœur du quartier Mouffetard, cette visite vous propose de découvrir la grande Mosquée de Paris.

Plus ancienne et célèbre mosquée de l’occident, la Mosquée de Paris est reconnaissable à son imposant minaret de plus de 33 mètres de haut et à son architecture hispano-mauresque s’inspirant de l’Alhambra de Grenade.

La visite débute par la découverte de l’immense patio centrale avec en son centre une fontaine majestueuse, autrefois réservée aux ablutions. Vous pourrez admirer les zelliges, magnifiques mosaïques caractéristiques de l’art islamique, qui ornent les murs de ce patio.

Nous nous arrêterons quelques instants devant l’imposante porte en bois de cèdre à l’entrée de ce patio. Celle-ci est une œuvre rare fabriquée à la main par des artisans marocains et qui est ornée de versets du Coran en calligraphie coufique. Votre guide vous dévoilera les caractéristiques et l’importance de l’art calligraphique, très présent dans la culture islamique.

Par la suite vous découvrirez l’immense salle de prière, cœur névralgique de la mosquée, dont le sol est recouvert d’une multitude de tapis persans aux étonnantes arabesques. Vous apercevrez aussi le minbar, chair oratoire sur laquelle se tient l’imam lors de la prière du vendredi. La visite se poursuit avec l’accès à la bibliothèque des mille Corans. Cela sera l’occasion pour votre guide de vous détailler l’histoire et les caractéristiques de cette religion. Comment est apparue cette religion et dans quel contexte, quelles sont les différences entre sunnites et chiites ?

Enfin la visite se terminera par la découverte du jardin des délices aux cinq palmiers symbolisant les cinq piliers de l’islam. Laissez-vous transporter par l’atmosphère luxuriante de ce lieu, inspiré des jardins andalous et par la multitude d’arbres et de plantes exotiques qui parsèment ce jardin.

Vous y trouverez des figuiers, des grenadiers ou encore des glycines aux senteurs enivrantes qui ornent les murs du jardin.

De par son caractère original et exotique, cette visite vous permet une immersion et une découverte de la culture islamique en plein cœur de Paris !

Le prix comprend l’entrée à la Mosquée et la visite guidée.

Monge Monge 75005 Paris

Contact : https://exploreparis.com/fr/2875-la-mosquee-de-paris.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/2875-la-mosquee-de-paris.html

©Val-de-Marne tourisme et loisirs La grande Mosquée de Paris