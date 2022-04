La Grande Mosquée de Paris – balade contée La Grande Mosquée de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Avec ses 172 millions de musulmans soit 15 % de la population, l'Inde est le troisième pays au monde qui compte le plus de musulmans. L'implantation de l'Islam sur cette terre traditionnellement hindoue doit beaucoup aux prouesses guerrières de l'empereur Akbar Le Grand mais aussi à ses amours passionnées avec la princesse hindoue Jodha Bai. Le décor somptueux de La Grande Mosquée : rosiers, dentelles de stuc, rosaces en mosaïque… est le cadre rêvé pour évoquer cette histoire qui a contribué à fonder au 16ème siècle l'Inde que nous connaissons aujourd'hui. Sandrine vous fait découvrir ces lieux enchanteurs lors d'une balade contée, à travers le récit d'Akbar. Tout au long de la visite des jardins, du patio, de la salle de réception… se déploie une histoire envoutante où l'on voit se rencontrer une princesse hindoue rebelle et un empereur musulman impétueux. Ces deux êtres que tout oppose se découvrent, se cherchent, se repoussent, pour finalement offrir à leurs contemporains un exemple émouvant de tolérance et de respect religieux. C'est dans un esprit d'ouverture comparable que s'érige en 1926 la Grande Mosquée de Paris, sublime havre de paix en plein cœur du 5eme arrondissement. Du haut de ses 33 mètres le minaret de la Grande Mosquée continue de cohabiter avec les clochers chrétiens témoignant et pour de nombreuses années encore de la paix et de l'amitié entre les peuples. Une très belle découverte qui se prolongera pour ceux qui le souhaitent dans le magnifique salon de thé de la mosquée, pour un moment de partage autour d'un thé à la menthe.

