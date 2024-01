La grande Métairie de Notz Marafin Mézières-en-Brenne, jeudi 2 mai 2024.

Vendredi

Profitez de l’ouverture exceptionnelle d’une grande propriété privée de Brenne.

La Grande Métairie de Notz Marafin fait partie des grandes propriétés privées de Brenne, elle couvre 350 hectares de bois et d’étangs au coeur de la Grande Brenne. Bruno Cavé nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il nous racontera l’histoire des lieux, celle des progrès techniques initiés par son aïeul et nous emmènera à la découverte de la faune et de la flore de sa propriété.5 EUR.

Place Jean Moulin

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Début : 2024-05-02 09:00:00

fin : 2024-05-02 11:30:00



