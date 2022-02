La Grande Marmite Espace Culturel,Latronquière (46), 12 mars 2022, .

La Grande Marmite

Espace Culturel, Latronquière (46), le samedi 12 mars à 20:30

Présenté en partenariat avec l’association l’Orange Fluo Après une pause (bien) trop longue, le ” dance floor ” à la mode trad’ est de retour ! Pour marquer le coup, nous vous invitons à guincher avec Groove Service et son bal imprévu. Les musiques traditionnelles ont toujours été le réceptacle des influences de leur époque, l’utilisation des samples en est une transposition actuelle. L’énergie des deux accordéons diatoniques de Cyrille Brotto et Stéphane Milleret, associée à l’utilisation des machines de Michaël Fontanella constituent un immense terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse. Le bal imprévu ? Un train lancé à pleine vitesse dans les steppes des musiques traditionnelles ! Et c’est La Soubirane qui ouvrira le bal : un trio polyphonique du Quercy au féminin qui d’une voix puissante conjugue avec fougue musiques occitanes et tziganes ! La Soubirane : chant et percussions Carine Joanny, Isabelle Bourguétou, Stéphanie Della RocaGroove Factory : accordéons diatoniques Cyrille Brotto, Stéphane Milleret machines Michaël Fontanella Partagez le repas de la Grande Marmite à 19h, pensez à réserver ! *source : événement [La Grande Marmite](https://agendatrad.org/e/35137) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€

avec Groove Factory et La soubirane Trio

Espace Culturel,Latronquière (46) Tarenque Espace Culturel, 46210 Latronquière, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T00:30:00