LA GRANDE MARCHE POUR L’EGALITE Hôtel d’Agglomération, 12 mars 2022, Martigues.

PRESENTATION ———— * Trois marches aux départs de Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-Les-Remparts. De 8h30 à 12h30 Organisées par le Pays de Martigues et ses trois communes membres. Pour manifester collectivement la volonté de faire avancer les droits des femmes, les trois marches convergent vers l’Hôtel d’Agglomération pour un final partagé et festif. En y participant, venez faire entendre votre voix ! PROGRAMME ——— ### DÉPARTS DES MARCHES * 8H30 – Zac des Etangs, Saint-Mitre-les-Remparts * 9H30 – Quai de la liberté, Anse Aubran, Port-de-Bouc * 10H – Stade de Croix-Sainte, Martigues ### FINAL 11H – Rassemblement devant l’Hôtel d’agglomération, rond-point de l’Hôtel de ville, Martigues : * Restitution du travail théâtral par MariSoa Ramonja avec les femmes des centres sociaux Nelson Mandela et Fabien Menot. Elles écrivent, parlent, chantent la solitude et les dépendances pour dépasser les épreuves, retrouver le plaisir d’être ensemble. Action financée par le Contrat de ville du Pays de Martigues. * Présentation des « Figures de l’ombre » de l’atelier théâtre de femmes de Paradis-Saint-Roch, où l’histoire de ces femmes malmenées par l’histoire, Camille Claudel, Katherine Coleman… est mise en musique. * Animation pour enfants sur l’égalité filles / garçons avec l’association des Petits Débrouillards * L’Hôtel Ibis de Martigues et le Zonta Club offriront une rose à toutes les participantes. 12H30 – Retours en bus vers les lieux de départ Télécharger ———– * [Le programme de la lutte contre les discriminations](https://www.ville-martigues.fr/fileadmin/Documents/2_Service-en-ligne/Social/Discriminations/2022-3_discriminations_plaquette.pdf) Localiser ———

Participation libre

