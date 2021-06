Paris Eglise Saint-Germain l'Auxerrois Paris La Grande Marche de saint Joseph Eglise Saint-Germain l’Auxerrois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise Saint-Germain l’Auxerrois, le mardi 8 juin à 09:30

**Lundi 7 juin** 16h : Notre-Dame de Pentecôte, sur le parvis de La Défense : bénédiction de la statue 16h45 : Lancement de la Grande Marche vers Montmartre 19h45 : Début de la veillée d’adoration à Montmartre [Inscription à la nuit d’adoration.](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAlbS7DmzgOAQSvAKvqCKfX9ps2h9crVF8lYSIJxiEf1dWdw/viewform) **Mardi 8 juin** 7h : Messe de lancement au Sacré-Cœur de Montmartre 8h30 : Début de la Marche 9h30 : Arrêt à St Germain l’Auxerrois, en présence du nonce apostolique en France 14h30 : Passage par la chapelle de la Médaille Miraculeuse 15h30 : Reprise de la Marche 20h30 : Veillée de prière à l’église de Saint Mandé [Événement Facebook](%5Bhttps://www.facebook.com/events/147181220730135/.%5D(https://www.facebook.com/events/147181220730135/.)) [[https://lagrandemarche.fr/](https://lagrandemarche.fr/)](https://lagrandemarche.fr/) En cette année 2021 placée par le Pape François sous le patronage de Saint Joseph, une grande marche de prière se lance sur les routes de France. Départ le 7 juin vers le Sacré-Coeur de Montmartre. Eglise Saint-Germain l’Auxerrois 2, place du Louvre – 75001 PARIS Paris Paris

2021-06-08T09:30:00 2021-06-08T15:30:00

