Nuits de la lecture : La femme changée en renard de David Garnett La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes, vendredi 19 janvier 2024.

Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-20

A l’occasion des « Nuits de la lecture » Arlette Desmots propose une lecture dans le noir.

« La femme chanfée en renardé de David Garnett : Un récit fantastique et bouleversant, plein d’une tendresse qui nous ravit et nous dépasse et une expérience d’écoute originale qui ouvre grand les imaginaires !

Participation libre.

Réservation obligatoire.

A l’occasion des « Nuits de la lecture » Arlette Desmots propose une lecture dans le noir.

« La femme chanfée en renardé de David Garnett : Un récit fantastique et bouleversant, plein d’une tendresse qui nous ravit et nous dépasse et une expérience d’écoute originale qui ouvre grand les imaginaires !

Participation libre.

Réservation obligatoire.

.

La Grande Maison

Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par CdC des Collines du Perche Normand