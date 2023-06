Stage de Théâtre Intergénérationnel, La Grande Maison Saint-Fulgent-des-Ormes, 10 juillet 2023, Saint-Fulgent-des-Ormes.

Saint-Fulgent-des-Ormes,Orne

Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité.

Entraînement physique et vocal

Initiation au jeu théâtral (improvisation et interprétation de textes)

Stage pour adultes, adolescents et enfants à partir de 10 ans.

Limité à 8 participants

De 14 à 18h le lundi 10 puis de 10h à 18h les jours suivants

Présentation en fin de stage le 13 juillet au soir, dans le cadre du

festival Théâtre au Jardin.

Lundi 2023-07-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-10 18:00:00. .

La Grande Maison

Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme