Théâtre au Jardin La Grande Maison 61 130 St Fulgent des Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes, 12 juillet 2023, Saint-Fulgent-des-Ormes.

Théâtre au Jardin 12 – 16 juillet La Grande Maison 61 130 St Fulgent des Ormes Trois tarifs au choix de chacun selon ses moyens: 5€ – 8€ ou 12€. Gratuité pour certains spectacles (voir programme). Possibilité de repli sous abri en cas de pluie.

Festival de 4 jours en Juillet où se côtoient théâtre, lecture, musique et autres surprises dans quelques jardins privés du Perche Normand dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les représentations ont lieu du 13 au 16 Juillet et un stage de théâtre ouvert à tous ( intergénérationnel à partir de 10 ans) est organisé du 10 au 13 Juillet avec une restitution lors du festival.

Un atelier d’écriture créative est également proposé le mercredi 12 Juillet de 14h30 à 19h.

Adresses des jardins

Jardin N°1 – chez Arlette et Luc – La Grande Maison, St Fulgent des ormes

Jardin N°2 – chez Irene et Patrick – Les Boislandries, St Fulgent des ormes

Jardin N°3 – chez Florence et Jacques – La Juiverie, St Fulgent des ormes

Jardin N°4 – chez Chiara et Arsène – Le Grand Auné, Origny le roux

Jardin N°5 – chez Christine et Laurent – La Sausseterie, St Fulgent des ormes

Programme:

Jeudi 13 juillet :

19h – Lectures apéritives – Jardin n°1

20h – Résonances ! – Jardin n°1

Vendredi 14 juillet

15h et 16h – Photos de mots – Jardin n°4

18h – Un Jardin sur la terre – Jardin n°1

21h30 – Lecture nocturne – Jardin n°3

Samedi 15 juillet

16h30 – Un Jardin sur la terre – Jardin n°2

19h – Trembles – Jardin n°1

Dimanche 16 juillet

15h – Histoires sous l’arbre – Jardin n°5

17h – Trembles – Jardin n°1

19h30 – Sign’Song – Jardin n°1

Pour en savoir plus sur les spectacles: https://cieekphrasis.wixsite.com/theatre-au-jardin

La Grande Maison 61 130 St Fulgent des Ormes St Fulgent des Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie https://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie/la-compagnie [{« type »: « phone », « value »: « 07 55 62 42 90 »}, {« type »: « email », « value »: « cieekphrasis@aol.com »}] [{« link »: « https://cieekphrasis.wixsite.com/theatre-au-jardin »}] Joli petit village du Perche Les parkings ne sont pas très grands… Pensez au co- voiturage, ou venez à pied, à vélo, à trottinette ou mobylette !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

2023-07-16T19:30:00+02:00 – 2023-07-16T20:45:00+02:00

©Patrick Legros