La Grande Magie – d’Emmanuel Demarcy-Mota Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin, 7 décembre 2022, Paris.

Du mercredi 07 décembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h45

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h45

. payant

La plus grande pièce de l’auteur Italien Eduardo De Filippo, entre illusion et réalité, humour et transgression.

Une résonance pirandellienne évidente est attachée à cette pièce où De Filippo souhaitait « dire que la vie est un jeu, que ce jeu a besoin d’être soutenu par l’illusion et que chaque destin est relié au fil d’autres destins dans un jeu éternel. » Tout commence lors d’une représentation : le magicien Otto fait disparaître le mari de Calogero(1), à la demande de sa maîtresse, afin qu’ils s’enfuient ensemble. Tandis que quatre années sont passées, l’illusionniste a persuadé la femme trompée que le temps écoulé n’est que celui de la représentation théâtrale et que son mari se trouve enfermé dans un coffret qu’elle peut ouvrir dès qu’elle sera certaine qu’il s’y trouve. La Grande Magie utilise ainsi la métaphore fantastique et poétique pour naviguer entre illusion et réalité, dans un monde flottant où Calogero se réfugie dans le refus du réel et du temps. Fidèle à son art de portraitiste obnubilé par l’injustice, De Filippo fait également défiler plusieurs personnages d’origine et de statut social différents, confrontés à des drames ou des difficultés quotidiennes diverses, pour dessiner une vaste comédie humaine où le mystère se veut métaphore du monde.

(1) Dans la version écrite par Eduardo De Filippo, Calogero est un homme. L’équipe de création a décidé de confier le rôle à la comédienne Valérie Dashwood et ainsi d’inverser les rôles de l’amant, de la femme et du mari.

Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin 1, avenue Gabriel 75008 Paris

Théâtre de la Ville – L'Espace Cardin
Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/theatre/la-grande-magie
0142742277

©JeanLouisFernandez