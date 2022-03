La grande lessive : ombres(s) portée(s) Issigeac, 24 mars 2022, Issigeac.

La grande lessive : ombres(s) portée(s) Issigeac

2022-03-24 09:00:00 – 2022-03-24 18:00:00

Issigeac Dordogne

L’Association Les Couleurs de Pierre Belvès s’associe au collectif La Grande Lessive pour participer à l’exposition artistique éphémère devenue la plus importante manifestation d’art participatif au monde. Le Thème sera “ombres(s) portée(s)”.

Le linge (réalisé chez vous ou sur place le jour même) est une création : peinture, dessin, collage, photomontage, poésie visuelle, etc… interprétant un expression du thème – toutes techniques autorisées sur une feuille ou un tissu de format A4 exclusivement (21×29,7), non plastifiée, accroché avec des épingles à linge (en bois de préférence) sur des fils à linge disposés place du Foirail -Issigeac. Points de collecte Issigeac, au plus tard la veille : Mairie, magasin SPAR, boulangerie Au bon pain (face aux palais des Évèques).

La Grande Lessive

Issigeac

