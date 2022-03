La Grande Lessive® Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

La Grande Lessive® Musée Narbo Via, 24 mars 2022, Narbonne. La Grande Lessive®

Musée Narbo Via, le jeudi 24 mars à 11:00

La Grande Lessive® fait étape à Narbo Via. Cette manifestation internationale créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, prend la forme d’une installation artistique éphémère et participative, réalisée un même jour partout dans le monde. Les publics participants sont invités à accrocher des réalisations plastiques au format A4 conçues à partir d’une thématique commune : « Ombre(s) portée(s) ». Au Musée, le jardin de micocouliers se transformera en espace d’étendage à la manière des grandes lessives d’antan. Un atelier tout public est programmé le mercredi 23 mars après-midi. L’accrochage se déroulera le jeudi 24 mars entre 11h et 17h dans les jardins du musée

Tout public. Gratuit

