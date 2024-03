La Grande Lessive Mérinchal, jeudi 21 mars 2024.

Faire des bulles est l’invitation adressée à toutes et à tous pour La Grande Lessive® du 21 mars 2024. Une invitation sert de point de départ à une réflexion donnant corps à des réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies et autres images numériques, collages, etc.). L’expression Faire des bulles ne doit pas être modifiée. Le premier défi de La Grande Lessive® consiste, en effet, à utiliser un même dispositif (fils, pinces à linge et réalisations de format A4) et une même invitation où que ce soit dans le monde. Les étendages rassemblent ainsi des approches singulières conçues à partir d’éléments communs. Faire des bulles implique une démarche de création individuelle, puis une installation composée de toutes les réalisations.

www.lagrandelessive.net

THEMATIQUE FAIRE DES BULLES .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

Ancien lavoir face à l’étang du bourg

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine

