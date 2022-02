La grande lessive Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Vienne

La grande lessive Médiathèque Jules Verne, 24 mars 2022, Usson-du-Poitou. La grande lessive

Médiathèque Jules Verne, le jeudi 24 mars à 14:00

Adultes, enfants, venez construire une expo participative éphémère en accrochant votre réalisation de format A4 uniquement. Sont acceptées les techniques suivantes : dessin, peinture, collage, photographie, montage numérique. Les réalisations seront accrochées aux fils tendus. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations. **Thème : ombre(s) portée(s)** [**[https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/](https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/)**](https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/)

Ouvert à tous

La Grande Lessive® offre l’occasion, sur un mode individuel et collectif, de concevoir une installation artistique éphémère. Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou, Vienne Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Ville Usson-du-Poitou lieuville Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Departement Vienne

Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usson-du-poitou/

La grande lessive Médiathèque Jules Verne 2022-03-24 was last modified: by La grande lessive Médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne 24 mars 2022 Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou

Usson-du-Poitou Vienne