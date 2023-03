La Grande Lessive, 18 mars 2023, Magnac-LavalMagnac-Laval . La Grande Lessive place de la République

Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval

2023-03-18 – 2023-03-18 Magnac-Laval

Haute-Vienne place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval De 15h à 17h. Tiers Lieu : 05 55 76 43 93 / 05 55 68 22 81 / tierslieumagnac87@gmail.com Atelier art créatif. place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Magnac-Laval Magnac-Laval Autres Lieu Magnac-Laval Magnac-Laval Adresse Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Ville Magnac-LavalMagnac-Laval Departement Haute-Vienne Lieu Ville place de la République Magnac-Laval Magnac-Laval

La Grande Lessive 2023-03-18 was last modified: by La Grande Lessive Magnac-Laval Magnac-Laval 18 mars 2023 Haute-Vienne Magnac-Laval Magnac-Laval Haute-Vienne

Magnac-LavalMagnac-Laval Haute-Vienne