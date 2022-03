La Grande Lessive lycée Mézeray Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

La Grande Lessive lycée Mézeray, 24 mars 2022, Argentan. La Grande Lessive

lycée Mézeray, le jeudi 24 mars à 08:30

Dans le cadre de la grande lessive edition 2022, et en collaboration avec la MDC (Maison du citoyen), les apprenants ont décidé de réaliser une affiche placée dans Argentan, ainsi que des dessins qui seront affichés le jeudi 24 mars 2022 près de la Mairie.

Libre

Dessins réalisés par les apprenants lycée Mézeray 6 place Robert Dugué, 61200 Argentan Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu lycée Mézeray Adresse 6 place Robert Dugué, 61200 Argentan Ville Argentan lieuville lycée Mézeray Argentan Departement Orne

lycée Mézeray Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

La Grande Lessive lycée Mézeray 2022-03-24 was last modified: by La Grande Lessive lycée Mézeray lycée Mézeray 24 mars 2022 argentan lycée Mézeray Argentan

Argentan Orne