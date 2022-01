La Grande Lessive lieu a definir Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

La Grande Lessive lieu a definir, 24 mars 2022, Villeurbanne. La Grande Lessive

lieu a definir, le jeudi 24 mars à 08:00

La Grande Lessive® est une œuvre d’art participatif multimédia qui détourne le dispositif des anciennes « Grandes lessives » et le format de papier le plus courant, le A4. Elle prend la forme d’une installation éphémère faite par tou•te•s autour de la Terre, un même jour, au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des espaces publics ou privés. Vous pouvez inscrire votre collectif directement sur le site de la Grande Lessive. Il apparaîtra sur la carte de l’événement et nous suivrons ainsi ensemble l’évolution de la participation : [https://www.lagrandelessive.net/participer/](https://www.lagrandelessive.net/participer/) La Grande Lessive® est une œuvre d’art participatif qui prend la forme d’une installation faite par tous, un même jour, avec des créations plastiques conçues à partir d’une invitation commune. lieu a definir villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon

