2ème édition de la Grande lessive « Jardins suspendus » Comment y participer ? 1. **Inscription obligatoire par téléphone ou mail** 2. Visiter l’exposition étendue dans le jardin de la Maison de l’Enfance et de la Famille 3. Créez votre propre jardin sur une feuille de papier A4, une installation … à accrocher sur le fil le 24 mars ou envoyez-là par mail 4. Apportez des éléments naturels pour réaliser un mandala végétal géant ##### **Cette exposition est organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur (jauge limitée, sens de circulation pré-défini…)** Saint-Jean Maison de l’Enfance et de la Famille 37 avenue lapeyrière, saint-jean saint-jean

