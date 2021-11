Montcourt-Fromonville Centre commercial de Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville, Seine-et-Marne La grande lessive des mots Centre commercial de Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville Catégories d’évènement: Montcourt-Fromonville

Centre commercial de Montcourt-Fromonville, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

**La grande lessive des mots** Dès le lundi 17 janvier, un fil à linge sera installé dans le hall du centre commercial du village pour que les passants puissent y épingler des textes, des poèmes, des charades,….et autres jeux de mots. Le vendredi 19 janvier à 18h30, ces textes seront lus en public accompagnés d’une boisson chaude (ou froide).

Ouvert à tous

Centre commercial de Montcourt-Fromonville Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

